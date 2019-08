Empfehlung - Fehlender Telefonanschluss: Osterwalder Landwirt besorgt

Osterwald Eigentlich hätte Liane Bangen gerne eine E-Mail an die GN-Redaktion gesandt, um ihr Anliegen zu schildern, stattdessen sendet sie einen handschriftlichen Brief per Fax – solange sie es noch kann: Familie Bangen aus Osterwald soll für ihren landwirtschaftlichen Betrieb und einen Mehrgenerationenhaushalt künftig mit nur einer Telefonrufnummer auskommen. Dann fällt auch das rege genutzte und dringend benötigte Faxgerät weg. E-Mails-Versenden kommt aufgrund des schlechten Internetempfangs nämlich nicht in Frage – das bekommen vor allem die Kinder zu spüren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fehlender-telefonanschluss-osterwalder-landwirt-besorgt-311523.html