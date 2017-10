Empfehlung - FDP-Politiker Thomas Brüninghoff legt bei Wahl zu

Nordhorn. Ein Grüppchen politisch interessierter FDP-Mitglieder und -Sympathisanten hat sich am Wahlabend bei „Guido‘s“ in der Ochsenstraße getroffen und ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Am meisten gefiebert hat dabei wohl der Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“, Thomas Brüninghoff. Mit Platz 12 der Landesliste hätte er bei einem guten Abschneiden der Liberalen eine reelle Chance gehabt, in den Landtag einzuziehen. Doch die FDP hat, wie die CDU auch, Stimmen verloren. „Da werden wohl selbst denkbare Überhangmandate nicht mehr reichen“, stellte Thomas Brüninghoff in einem Gespräch mit den GN am Wahlabend ernüchtert fest. Aber er freue sich, dass die FDP mit einem sicheren Ergebnis in den Niedersächsischen Landtag einziehen werde, auch wenn die Verluste schmerzten. – Verluste, die sich beim Zweitstimmenergebnis der Parteien in der Grafschaft Bentheim widerspiegeln. Von 10,27 Prozent bei der Landtagswahl 2013 sackte die FDP im Wahlkreis 79 auf 6,96 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fdp-politiker-thomas-brueninghoff-legt-bei-wahl-zu-211189.html