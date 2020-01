Empfehlung - FC 09 Schüttorf knackt erneut 200er-Marke bei Sportabzeichen

Schüttorf Der Aufwärtstrend geht weiter. Wie im Jahr davor knackte die Sportabzeichenriege des FC 09 Schüttorf 2019 erneut die 200er-Marke bei den Sportabzeichen. Am Jahresende konnte sich das Team um Leiter Franz-Josef Thölking über 210 vergebene Urkunden und Abzeichen freuen. Das ist kreisweit Spitze. „ Weit mehr als die Hälfte der Teilnehmer erfüllte die Bedingungen für das Abzeichen in Gold. Somit zahlt sich beim FC 09 die Ausdauer in der Abteilung aus, denn von Mai bis Ende Oktober ist das Schüttorfer Team an jedem Mittwoch auf dem Jahnsportplatz im Einsatz. Und auch nach dem Ende der regulären Sportabzeichensaison stehen Franz-Josef Thölking oder Doris Ketteler noch für Einzelsportler zur Abnahme der verschiedenen Disziplinen bereit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fc-09-schuettorf-knackt-erneut-200er-marke-bei-sportabzeichen-340503.html