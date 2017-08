Familientag im Tierpark: Spiel, Spaß und Musik

Nordhorn. Am kommenden Sonntag, 27. August, laden die Grafschafter Nachrichten zum 6. Mal zu ihrem GN-Card-Familientag in den Tierpark Nordhorn ein. Von 10 bis 17 Uhr wartet ein buntes Programm auf die Kinder und Erwachsenen. Die Veranstaltung ist offen für jedermann. GN-Card-Inhaber genießen darüber hinaus zusätzliche Vorteile wie 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt in den Familienzoo.

Alle Attraktionen können natürlich von allen Zoobesuchern genutzt werden. Das ist zum Beispiel die spannende Tierparkbuchstabenrallye, die seit Jahren die Kids herausfordert, beim Besuch der Tiere die Augen aufzuhalten. Unterwegs begegnen sie Künstlern, Akrobaten und Spaßmachern, die im Zoo für Unterhaltung sorgen. Dazu zählt der beliebte Luftballonkünstler „Topolino“, der aus Ballons die interessantesten Tiere kreiert. Am Schminkstand hingegen werden aus Kindern niedliche Kätzchen oder auch aufregende Tigergesichter.

Außerdem gibt es eine Reihe von Höhepunkten, die den Tierparkbesuch noch spannender machen:

Kinderliedermacher Christian Hüser, vielen GN-Card-Familientag-Fans aus dem Vorjahr bekannt, startet um 12 Uhr auf dem Vechtehof wieder sein Mitmach-Konzert. Da geht die Post ab. Versprochen!

Im Zirkuszelt können die Kinder Kunststücke und kleine Zaubertricks erlernen und vor Publikum vorführen.

Bauer Harm wird die Gäste in die Kunst der Seilerei einführen.

Bei der GN-Fotoaktion können sich Kinder oder auch ganze Familien von professionellen Fotografen ablichten lassen. Die Kulisse wird in diesem Jahr ländlich sein mit alten Traktoren und Strohballen. Die Fotos können noch am selben Tag mitgenommen werden.

Ponyreiten, Hüpfburg und ein großes Gewinnspiel runden das Angebot ab. Als Hauptgewinn gibt es eine Familienreise im Wert von 500 Euro.

Darüber hinaus erwarten rund 2000 Tiere auf dem Gelände am Heseper Weg die Besucher. Besondere Informationen vermittelt ein Besuch der neuen Zooschule oder auch die Fütterungen und Infostände vor Ort.

Für GN-Card-Inhaber gibt es folgende Ermäßigungen: 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis, 20 Prozent Nachlass auf alle Artikel im Zooshop und gratis zwei Kugeln Eis, oder eine Mini-Milk, einen Softdrink oder ein Heißgetränk.

Karte