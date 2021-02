Falls die GN Montag nicht pünktlich kommt: E-Paper kostenfrei

Grafschaft Auch für die Zeitungszusteller der Grafschafter Nachrichten sind Eis und Schnee auf den Straßen und Wegen eine Herausforderung. Selbstverständlich bemühen sie sich, an diesem Montagmorgen allen Abonnenten pünktlich ihre GN in den Briefkasten zu stecken. Aber angesichts der Witterungsverhältnisse wird es aller Voraussicht nach zu Verspätungen und möglicherweise in Teilen der Grafschaft auch zu Ausfällen kommen.

Die GN hoffen daher auf Verständnis und Nachsicht ihrer Leser. „Bitte das Machbare in der Zustellung machen, ohne unverantwortliche Unfall-Risiken einzugehen“, hat der Leiter der GN-Verlagslogistik, Jens Bugiel, seinen Mitarbeitern am Sonntagabend mit auf den Weg gegeben.

Zeitungen, die am Montag nicht zugestellt werden können, werden am Dienstag nachgeliefert. Dennoch muss niemand am Montagmorgen auf „seine GN“ verzichten: Hier geht es direkt zum E-Paper, das vorübergehend für alle freigeschaltet ist.