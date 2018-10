Fachtag für Mitarbeitende in der Migrationsarbeit

Unter dem Titel „Ich will’s wissen! – Wir sind dabei! Bausteine für Tätige in der Migrationsarbeit“ findet am Donnerstag, 8. November, von 17.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Grafschaft Bentheim zum dritten Mal ein interkultureller Fachtag statt.