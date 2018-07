Fachschüler haben die Wahl: Berufseinstieg oder Studium

Ob Einstieg in den beruflichen sozialpädagogischen Alltag oder in das Studium an einer Fachhochschule: Es steht den Absolventen der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales jetzt offen, nun da sie ihr Abschlusszeugnis in Händen halten.