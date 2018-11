Empfehlung - Europa, Landrat und Bürgermeister: Wahlen am 26. Mai 2019

Nordhorn Die Grafschafter werden nächstes Jahr voraussichtlich nur einmal an die Wahlurnen gerufen. Zum Teil können sie dann drei Stimmen abgeben: Am Sonntag, 26. Mai, findet in ganz Deutschland die Europawahl statt. Am selben Tag können die wahlberechtigten Einwohner von Nordhorn und Uelsen ihre hauptamtlichen Bürgermeister wählen, und alle Wahlberechtigten in der Grafschaft einen neuen Landrat. Der Grafschafter Kreistag hat sich am Donnerstag auf den 26. Mai als Landratswahltermin festgelegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/europa-landrat-und-buergermeister-wahlen-am-26-mai-2019-265444.html