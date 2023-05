© Konjer, Stephan

Das Deutschland-Ticket ist in etlichen Verkehrsverbünden des deutsch-niederländischen Grenzraumes auch bis in die grenznahen Städte in den Niederlanden anerkannt. Mit der Eurobahn RB 61 ist das Deutschland-Ticket auch für die Strecke zwischen Rheine und Hengelo gültig. Archivfoto: Konjer