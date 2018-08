Empfehlung - Euregioklinik verliert Geschäftsführer Jürgen Thau

Nordhorn Mit einem auf fünf Jahre befristeten Geschäftsführervertrag hatte Jürgen Thau am 1. Mai 2014 die Geschäftsführung der Euregioklinik übernommen. Schnell entwickelte er einen „guten Draht“ zu Chefärzten und Mitarbeitern. Seine Arbeit trug wesentlich dazu bei, dass nach den turbulenten Jahren der Krankenhausfusion wieder Ruhe ein in das große Klinikunternehmen einkehrte. Jetzt stand für Aufsichtsrat und Gesellschafter der Klinik die Verlängerung des Ende April 2019 auslaufenden Geschäftsführervertrags an. Eigentlich, so heißt es aus Gesellschafterkreisen, sei man sich über die Verlängerung um weitere fünf Jahre bereits einig gewesen. Doch Thau entschied sich anders.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/euregioklinik-verliert-geschaeftsfuehrer-juergen-thau-247998.html