Für das Modellprojekt „Tagesinsel für Demenzerkrankte“ in der Euregio-Klinik gab es am Mittwoch in Hannover eine Zuwendung von 172.000 Euro. Es freuen sich (von links): Nora Wehrstedt (Vizepräsidentin der Pflegekammer Niedersachsen), Dr. Jürgen Brommer (Vorsitzender, Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen), Sozialministerin Dr. Carola Reimann, Helge Engelke (Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft), Euregio-Klinik Geschäftsführer Dr. Markus Jüngerhans, Ingo Schmidt (stellvertretender Leiter Pflegedienst) und Silvia Lang (ebenfalls Euregio-Klinik). Foto: Sozialministerium