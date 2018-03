Empfehlung - EU-Datenschutz: „Alle haben Handlungsbedarf“

gn Nordhorn. Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Obwohl erhebliche Strafen drohen (bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes), haben sich viele Unternehmen immer noch nicht auf die massiven Anforderungen, die die Neuregelung mit sich bringt, eingestellt. Entsprechend groß war die Resonanz auf eine Infoveranstaltung in den Räumen der Kreishandwerkerschaft (KH) Grafschaft Bentheim in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/eu-datenschutz-alle-haben-handlungsbedarf-229745.html