Empfehlung - Etat 2018: Steueraufkommen steigt weiter

Nordhorn. Bei der Vorstellung des Zahlenwerks vor dem Kreistag, den das Gremium nach rund vierstündiger Debatte mit großer Mehrheit verabschiedete, geriet Landrat Friedrich Kethorn ins Schwärmen. Noch nie habe die Arbeitslosenquote im November so tief, bei 3,2 Prozent, gelegen und noch nie habe der Landkreis 46.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte verzeichnet. Die Lage in der Grafschafter Wirtschaft, im Handwerk, Einzelhandel und Landwirtschaft sei stabil, Unternehmer zeigten eine hohe Investitionsbereitschaft, Bereitschaft zur Innovation und könnten auf fleißige, zuverlässige, zielstrebige Arbeitnehmer zurückgreifen, den „Grafschafter Menschenschlag“. Dem Landkreis, der sich über steigende Steuereinnahmen freuen könne, lägen die Kommunen besonders am Herzen, deshalb sei die Senkung der Kreisumlage das richtige Signal. Der Hebesatz beträgt ab Januar 2018 46,9 Prozent gegenüber 49,9 bislang. Dadurch dürfen die Kommunen im Kreisgebiet von ihren Einnahmen knapp 4,37 Millionen Euro weniger an die Kreiskasse abführen. „Wir sitzen in einem Boot“, wiederholte Kethorn, auch der Landkreis habe Verpflichtungen wahrzunehmen sowie eine Ausgleichsfunktion zwischen schwächeren und stärkeren Kommunen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/etat-2018-steueraufkommen-steigt-weiter-217553.html