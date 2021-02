Es wird ungemütlich: Unwetterwarnung für die Grafschaft

Grafschaft Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für den Landkreis Grafschaft Bentheim veröffentlicht. Nach einsetzenden Schneefällen am Samstagabend warnt der DWD am Sonntag vor starken bis extrem starken Schneeverwehungen mit bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in der Grafschaft und dem Emsland in der Zeit von 0 bis voraussichtlich 21 Uhr. Verbreitet soll es glatt werden. Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Der DWD ruft dazu auf, alle Autofahrten zu vermeiden.

Aktueller Niederschlagsradar