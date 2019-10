Empfehlung - „Es war mir eine Ehre“: Kethorn geht und wünscht „het Beste“

Nordhorn Fast 15 Jahre lang war er die Nummer 1 im Kreishaus, Chef einer Verwaltung mit mehr als 800 Mitarbeitern und höchster politischer Repräsentant der Grafschaft Bentheim. Nun, im Alter von 68 Jahren, ist die Amtszeit von Landrat Friedrich Kethorn beendet. Am Donnerstag ist Feiertag, am Freitag übernimmt sein Nachfolger Uwe Fietzek die Amtsgeschäfte an der Van-Delden-Straße – und Kethorn tritt einen Ruhestand an, den seine vielen Wegbegleiter in all den Jahren als höchst verdient bewerten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/es-war-mir-eine-ehre-kethorn-geht-und-wuenscht-het-beste-326666.html