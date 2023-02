/ Lesedauer: ca. 2min Kreisverwaltung Erster Kreisrat Dr. Michael Kiehl verlässt die Grafschaft

Der 47-Jährige will eine attraktive Stelle in der Nachbarschaft antreten. Welche, das wurde nun bekannt. Damit muss sich Landrat Uwe Fietzek einen neuen Stellvertreter in der Grafschafter Kreisverwaltung suchen.

© Lüken, Jürgen Verlässt im Sommer die Grafschaft: der Erste Kreisrat Dr. Michael Kiehl, hier bei einer Veranstaltung in der Alten Weberei in Nordhorn. Foto: J. Lüken

Von Rolf Masselink