Erster Jahrgang absolviert Fachschule Sozialpädagogik in Teilzeit

Sie sind die erste Abschlussklasse, die an den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales eine berufsbegleitende Ausbildung parallel zu ihrer Arbeit in Kindertagesstätten absolviert haben. Die Fachschule Sozialpädagogik in Teilzeit verlassen nun elf staatlich anerkannte Erzieherinnen sowie ein staatlich anerkannter Erzieher. Schulleiter Heinrich Marheineke und Anne-Kathrin Laumann, Klassenlehrerin und Koordinatorin des Fachbereichs Sozialpädagogik (1. und 2. von links), gratulieren den erfolgreichen Absolventen. Foto: privat