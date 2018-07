Empfehlung - Erste Ernteausfälle in der Grafschaft durch Trockenheit

Nordhorn Dass es Mais, Kartoffeln und anderen Feldfrüchten durch die anhaltende Trockenheit in den vergangenen Wochen nicht wirklich gut ergangen ist, lässt sich kaum noch übersehen: Die Blätter vieler Maispflanzen, die sich aufgrund des Wassermangels eingerollt hatten, sind an den Spitzen mittlerweile braun und damit nicht mehr zu retten. Das Grün von Kartoffeln und Rüben sieht in der Grafschaft vielfach nicht besser aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/erste-ernteausfaelle-in-der-grafschaft-durch-trockenheit-244107.html