Empfehlung - Eröffnung geplatzt: Kino-Bau deutlich hinter dem Zeitplan

Nordhorn. Obwohl die Kinokette UCI und die Gebäude-Investoren Helmut und Andreas Hettwer „alle Kräfte mobilisiert“ hätten, um das Nordhorner Kinozentrum zum Start des neuen „Star-Wars“-Films am 14. Dezember fertigzustellen, sei der Termin nicht zu halten gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung von UCI. Grund seien die verspätete Zulieferung einzelner Komponenten und Engpässe bei der Verfügbarkeit von spezialisierten Handwerkern. „Bei Bauprojekten in diesem Umfang kommt es dann doch manchmal zu Verzögerungen, die man nicht vorhersehen kann“, sagt Jens Heinze, Geschäftsführer der UCI Kinowelt. „Umso mehr sehen wir erwartungsvoll dem neuen Jahr entgegen. Wir alle freuen uns auf die UCI Kinowelt Nordhorn, die für ein ganz neues Luxus-Kinoerlebnis stehen wird – für Nordhorn und die gesamte Kinobranche.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/eroeffnung-geplatzt-kino-bau-deutlich-hinter-dem-zeitplan-217011.html