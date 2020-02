Empfehlung - Eröffnung der Tagesklinik verschoben

Nordhorn „Im Mittelalter galten psychisch kranke Kinder als vom Teufel besessen. Sie wurden als Monster bezeichnet und waren in den Augen der Menschen die Vorboten von Katastrophen, Seuchen, Hungersnöten oder Kriegen. Das endete häufig tödlich für die Kinder. Es gibt Berichte, dass die kleinen, schreienden Säuglinge in die Erde eingegraben wurden.“ Mit diesem drastischen Bild eröffnete die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Maria Anna Krümpel-Mees, beim Neujahrsempfang der Gesundheitsregion Euregio in der Euregio-Klinik ihren Exkurs über die Entwicklung ihres Fachgebietes von der Antike bis heute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/eroeffnung-der-tagesklinik-verschoben-343099.html