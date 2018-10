Empfehlung - Erntekrone ins Kreishaus nach Nordhorn gebracht

Nordhorn Ein kleiner Tisch, geschmückt mit den Früchten aus dem Garten der Natur, findet sich seit Dienstag ebenfalls im Foyer des Kreishauses. „Ich hoffe, dass viele Menschen, die hier ins Haus kommen, innehalten und sich durch die bunten Farben des Herbstes an das Erntedankfest erinnern“, erklärte Johanne Kampert in einer kurzen Ansprache. „Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, woher eigentlich das alles kommt, was wir täglich einkaufen und genießen dürfen. Und es ist wichtig, dafür einfach einmal wieder ‚Danke‘ zu sagen.“ Landrat Friedrich Kethorn wies darauf hin, dass dieses Jahr für viele Landwirte in Anbetracht der Trockenheit und Ernteausfälle ein Schwieriges gewesen sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/erntekrone-ins-kreishaus-nach-nordhorn-gebracht-258810.html