Nordhorn Gammler“, zischt die alte Frau verächtlich, verzieht angeekelt die Mundwinkel und macht sich mit ihren vollgepackten Einkaufstüten über die gesamte Sitzbank des Busses breit, damit sich der gerade zugestiegene Jugendliche mit den schulterlangen Haaren nur nicht neben sie setzt: „Da holt man sich ja die Läuse“, erklärt sie und sucht mit ihren Blicken Unterstützung bei den anderen Fahrgästen. „Bei Adolf hätte es so was nicht gegeben“, pflichtet ihr ein alter Herr in der hinteren Sitzreihe dankbar bei und klopft mit einer Krücke herausfordernd auf sein rechtes Bein, das nach Massivholz klingt: „Ins Arbeitslager hätte man die bei Hitler gesteckt – ach was, vergast.“ Für diese Jugend habe er sich nicht zum Krüppel schießen lassen, damals in Russland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/erinnerungen-an-1968-che-im-kinderzimmer-246881.html