Erfolgreicher Abschluss an den BSS Gesundheit und Soziales

Nordhorn Im Rahmen einer Feierstunde übergab die stellvertretende Schulleiterin der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales, Katharina Bölle, den Absolventen der Fachschule Sozialpädagogik ihre Abschlusszeugnisse zur Staatlich anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum Staatlich anerkannten Erzieher. Dieser Abschluss berechtigt sowohl zum direkten Einstieg in den beruflichen pädagogischen Alltag als auch zum Einstieg in ein Studium an Fachhochschulen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/erfolgreicher-abschluss-an-den-bss-gesundheit-und-soziales-306499.html