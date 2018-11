Empfehlung - Entsorgung von Holz und Reifen wird im Kreis teurer

Nordhorn Die Müllgebühren bleiben bis Ende 2019 stabil. Das ist Konsens zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, der Kreisverwaltung und der Kreispolitik. Eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Kreistag wurde kürzlich bei einer Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses verabschiedet. Deutlich teurer wird hingegen die Entsorgung von alten Autoreifen, Altholz und Grünabfällen, die in größeren Mengen angeliefert werden. Grünabfälle bis zu einem Volumen von einem Kubikmeter bleiben weiterhin kostenlos und können an den Grünabfallsammelplätzen abgeliefert werden. Großanlieferer bringen ihre Grünabfälle direkt zur Deponie nach Wilsum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/entsorgung-von-holz-und-reifen-wird-im-kreis-teurer-267251.html