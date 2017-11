Empfehlung - Entsetzen über Zerstörung von Gedenkkranz in Nordhorn

Nordhorn. Entsetzt über die Schändung des Gedenkorts an der ehemaligen Nordhorner Synagoge hat sich das Nordhorner Forum Juden / Christen gezeigt. Unbekannte hatten am Wochenende den Gedenkkranz zerstört, der am Donnerstagabend im Rahmen einer Gedenkfeier dort abgelegt worden war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/entsetzen-ueber-zerstoerung-von-gedenkkranz-in-nordhorn-214480.html