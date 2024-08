Entscheidung im GN-Tippspiel zur EM fällt mit dem letzten Tor

Dirk Haase hat jetzt noch mehr Vergnügen beim Fernsehen: Denn der Gewinners des EM-Tippspiels der Grafschafter Nachrichten ist jetzt stolzer Besitzer eines 55-Zoll-OLED-TV von Samsung im Wert von 1499 Euro. Mit 129 Punkten sicherte sich der Nordhorner den Sieg.

Die Entscheidung fiel erst mit dem Endspiel, das der HSV-Fan gemeinsam mit Freunden verfolgte. Dabei wechselte sein Blick immer wieder zwischen der Partie Spanien gegen England und dem Handy, wo er den Tippstand verfolgte. „Zuerst habe ich dem Braten nicht getraut. Als dann aber feststand, dass ich gewonnen habe, habe ich erst einmal mit meinen Freunden angestoßen“, berichtet Dirk Haase.

Ausschlaggebend für den Sieg war die Bonusfrage nach dem Europameister. Da hatte Dirk Haase von Anfang auf Spanien getippt. Mit der deutschen Nationalmannschaft konnte er sich nach Jahren wieder identifizieren. Seinem Lieblingsclub wünscht er in dieser Saison endlich wieder die Rückkehr in die Bundesliga. Allen Fußballtippern rät er, beim nächsten GN-Tippspiel mitzumachen. Er selbst ist wieder mit dabei. „Dann wird der HSV-Hase gejagt“, sagt er in Anspielung auf seinen Tipper-Namen „HSV Hase“.

Bernhard Diekmann (Zweiter von rechts) freut sich mit Ehefrau Anne (Zweite von links) und Enkelin Lia über ein neues Fahrrad. Petra Zeiser-Sentker (GN) und Geschäftsführer Jörg Hanselle gratulieren.

Der zweite Preis ging nach Schüttorf. Bernhard Diekmann gewann unter dem Namen BDBVB ein Bulls-Copperhead-3-Mountainbike, das die Firma Zweirad Hanselle zur Verfügung gestellt hatte. Da er auch in seiner Freizeit viel Fahrrad fährt, war dieser Preis natürlich passend. Die gesamte Familie Diekmann hat seit Langem Freude an dem Tippspiel und beteiligt sich eifrig. So gewann Diekmanns Sohn vor zwei Jahren den zweiten Preis beim GN-Tippspiel. Auch Bernhard Diekmann sicherte sich mit der richtigen Antwort auf die Bonusfrage zum Europameister den zweiten Platz. Überhaupt halfen ihm die Bonusfragen, denn von 52 möglichen Punkten in dieser Kategorie, holte er sich 40.

Christian Steens, Geschäftsführer Grafschafter GaLaBau (links), überreicht Gert Völkerink, Gewinner des 3. Platzes, einen Laubbläser von Stihl.

Gert Völkerink aus Hoogstede startete unter dem Tippernamen „gertvoelki“. Er belegt am Ende mit 119 Punkten den dritten Platz und gewann einen Stihl-BG-56-Laubbläser, gestiftet vom Grafschafter GaLabau. Mit dem Gewinn ist er für den Herbst bestens ausgestattet. Vor dem Endspiel machte sich Gert Völkerink lange Gedanken, auf wen er tippen sollte. Am Ende entschied er sich für ein 2:1 für Spanien. Eine gute Wahl, wie sich zeigen sollte. Auch er ist beim nächsten Bundesliga-Tippspiel wieder dabei.

Über den Sieg in der Teamwertung freuen sich (von links): Robin, Alwin, Rainer, Bianca und Gerd Stroeve. Es gratuliert Nele Bült von den GN.

Robin, Alwin, Rainer, Bianca und Gerd Stroeve gingen als Mannschaft „Schwalbe“ in den Teamwettbewerb. 106,2 Punkte reichten, um eine Kanutour für zehn Personen, gestiftet vom Kanuverleih Nordhorn, zu gewinnen. Zu der Tour dürfen weitere Mitglieder der Familie Stroeve dazukommen. „Am Ende war es richtig knapp für uns“, berichtet Robin Stroeve und so blieb die Spannung während des gesamten Turniers hoch. Bei der Gewinnübergabe verabschiedeten sie sich mit den Worten: „Bis zum nächsten Jahr!“ Klar, dass sie nach dem tollen Gewinn beim nächsten GN-Tippspiel die Schwalbe wieder fliegen lassen wollen.