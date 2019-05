Enormes Interesse an GN-Wahlberichterstattung

Nordhorn „6. Grafschaft Open Air“ mit mehr als 7000 Besuchern, vorzeitiger Aufstieg der HSG Nordhorn-Lingen in die Handball-Bundesliga, 72-Stunden-Aktion der Landjugenden mit Hunderten Ehrenamtlichen, Klostermarkt in Frenswegen, Kunstmarkt in Bad Bentheim, Familienwallfahrt in Wietmarschen, 125 Jahre TV Nordhorn mit Gala und Familientag, Konzert von Götz Alsmann in Neuenhaus – man kann wahrlich nicht behaupten, dass am Wochenende im Landkreis nichts los war. Und dazu kam dann auch noch der Super-Wahlsonntag, bei dem die Grafschafter nicht nur für Europa und für einen neuen Landrat abstimmen konnten, sondern auch für die Bürgermeister in der Stadt Nordhorn und in der Samtgemeinde Uelsen.

Kanäle für Print und Digital

Die Grafschafter Nachrichten waren also am Wochenende mit deutlich mehr Personal im Einsatz, um von allen Aktionen und Veranstaltungen gewohnt aktuell zu berichten. Und das bezieht sich schon lange nicht mehr nur auf die gedruckte Ausgabe der Tageszeitung, sondern auch auf die digitalen Kanäle, die in erster Linie mit dem Smartphone abgerufen werden. Enormen virtuellen Zulauf verzeichnete am Sonnabend und Sonntag das „6. Grafschaft Open Air“ auf der Festwiese der Bentheimer Eisenbahn – die Galerien mit mehr als 200 Fotos und sieben Videos erwiesen sich als Klickbringer. Auch der Clip von der Rückkehr des HSG-Mannschaftsbusses am frühen Sonntagmorgen mit anschließender Spontanfete stieß auf großes Interesse.

Großes Interesse am Wahlabend

Am Sonntagabend nutzten zahlreiche Grafschafter dann GN-Online, um sich über den aktuellen Stand der Wahlen zu informieren. Mehr als 50.000 Leser interessierten sich für den Wahlartikel, der laufend fortgeschrieben wurde. Die GN-Redaktion war an diesem Abend mit zehn Reportern im Einsatz, um von den Ergebnispräsentationen und Wahlpartys Texte und Bilder zu liefern – als Foto und als Video. Auch in den sozialen Netzwerken war die GN-Redaktion unterwegs, postete aktuell auf Facebook und Instagram. Hier wurden insbesondere die Videointerviews geklickt, die die GN-Reporter Henrik Hille und Tim Henrichs mit den Kandidaten der Direktwahlen führten. Und auch die gedruckte Ausgabe der Tageszeitung ist rechtzeitig fertig geworden. Pünktlich um 0.30 Uhr lief die Druckmaschine.