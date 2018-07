Empfehlung - Engpass in der Grafschafter Blutversorgung aufgetreten

Nordhorn „Jeden Tag werden tausende lebensnotwendige Bluttransfusionen durchgeführt, welche ohne die zahlreichen Blutspenden nicht möglich sind“, sagt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NSTOB: „So kommt es, insbesondere in den Sommermonaten und vor allem bei den seltenen Blutgruppen, häufig zu Engpässen. In einigen Blutgruppen sind die Lagerbestände auf einen Vorrat von zwei Tagen geschrumpft. Besonders die Blutgruppen 0-, A-, B- sind knapp.“ Bereits die Grippewelle im Frühjahr habe die Konservenbestände stark schrumpfen lassen. Blutspendetermine in der Region sind auf der Internetseite www.danke-blutspender.de veröffentlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/engpass-in-der-grafschafter-blutversorgung-aufgetreten-242550.html