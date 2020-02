Empfehlung - Engpass bei Mundschutz und Desinfektion in der Grafschaft

Nordhorn „Wir haben nur noch Restbestände. In drei Stunden ist nichts mehr da“, sagt Imke Sumbeck, Filialleiterin der Apotheke am Kreuzkamp in Bad Bentheim. Seit rund vier Wochen ist es schwierig geworden, an Masken sowie Desinfektionsmittel zu kommen, die vor Infektionsgefahr schützen sollen. 20 bis 30 Kunden waren heute schon in der Apotheke in Bad Bentheim. „Man merkt, dass die Menschen sich Sorgen machen.“ Nur zu horrenden Preisen seien die Masken noch zu bekommen, die Nachbestellung gestalte sich schwierig. Zudem gibt es zwei verschiedene Masken: Ein einfacher Mundschutz schützt nicht gegen das Corona-Virus, sagt Sumbeck. Die Masken mit Filterfunktion würden Viren aus der Luft filtern, aber an diese komme man zur Zeit nicht ran. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/engpass-bei-mundschutz-und-desinfektion-in-der-grafschaft-345875.html