Genau 150.472 abgegebene Stimmzettel haben die knapp 1000 Wahlhelfer am Sonntagabend ausgezählt, darunter 49.591 für die Europawahl (Foto: in der Nordhorner Grundschule Blanke), 68.272 für die Landratswahl, 26.646 für die Bürgermeisterwahl in Nordhorn und 5963 für die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters in Uelsen. Foto: Lüken