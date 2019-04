Emsland-Stärke: Analyse des weißen Pulvers läuft

Noch ist weiterhin nicht klar, ob in dem anonymen Brief, der am Donnerstag beim Unternehmen Emslandstärke für Aufruhr sorgte, Gift war. Die Analyse des weißes Pulvers läuft, teilte die Polizei auf GN-Anfrage mit.