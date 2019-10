Empfehlung - Emsländisches Landvolk fürchtet um Zukunft der Hofbetriebe

Meppen/Nordhorn Schon zu Beginn des Pressegesprächs schlägt Georg Meiners, Präsident des Emsländischen Landvolks, deutliche Töne an. „Die Bauern haben die Schnauze voll.“ Diese Feststellung schallt seit geraumer Zeit mit breitem Echo durch die Medienlandschaft. Ob grüne Kreuze am Wegesrand, agrarpolitische Dialoge oder Proteste auf dem Münsterplatz in Bonn – vielerorts machen die Landwirte ihrem Unmut Luft. Es geht um Düngeverordnungen und Nitratwerte im Grundwasser, um Tierwohl und Kastrationsgesetze, um Insektenschutz und Bürokratiemonster, um gesellschaftlichen Respekt und dessen Fehlen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/emslaendisches-landvolk-fuerchtet-um-zukunft-der-hofbetriebe-323845.html