/ Lesedauer: ca. 1min „Elterntaxis“ – praktisch oder Ärgernis?

In Oyten können Eltern ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Schule bringen, die Zufahrt ist gesperrt. In Bad Bentheim wurden Haltezonen geschaffen, um die „Elterntaxis“ in die richtigen Bahnen zu lenken. Sollte es stärkere Einschränkungen geben?