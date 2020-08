Eissporthalle: Vorbereitungen für Bürgerentscheid im Gange

Nordhorn „Die Stimmzettel liegen bereits in der Druckerei, die Briefwahlunterlagen werden vorbereitet und Abstimmungshelfer rekrutiert“, beschreibt die Kreisverwaltung der Grafschaft Bentheim die Vorbereitungen für den Bürgerentscheid über die Sanierung der Eissporthalle. Auch mit den Kommunen ist der Landkreis in direktem Kontakt, um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Bürgerentscheids zur Nordhorner Eissporthalle am Sonntag, 27. September, zu gewährleisten.

„Es ist nicht nur der erste Bürgerentscheid, den es seit Bestehen der Bundesrepublik auf Kreisebene in der Grafschaft gibt, er findet zugleich unter besonderen Bedingungen statt“, teilt die Verwaltung mit. Wegen der Corona-Pandemie wurde gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises besondere Hygienehinweise für die Abstimmungslokale erarbeitet. „Daneben gibt es natürlich die Möglichkeit der Abstimmung per Brief“, erläutert der Kreisabstimmungsleiter, der Erste Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Er appelliert zugleich, dass möglichst viele Bürger die Gelegenheit nutzen und dieses Instrument der direkten Demokratie in Anspruch nehmen. In nächster Zeit will der Landkreis auf seiner Internetseite umfangreiche Informationen zur Entscheidungsfindung bereitstellen.