Der „Seepark“ mit den Ferienhäusern wächst, die Idee, in Nordhorn ein kompaktes Sport- und Freizeitangebot zu schaffen, nimmt weiter Gestalt an. Allerdings wahrscheinlich ohne die Eissporthalle, über den deren Abriss der Kreistag am 15. Juni befinden soll. Foto: Henkenborg