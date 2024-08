/ Lesedauer: ca. 1min Galerie Einschulung 2024: Fotos von allen ersten Klassen

86 neue Klassen in 36 Grundschulen: Weit mehr als 1000 Kinder sind am 10. August in der Grafschaft eingeschult worden. Die GN präsentieren hier in Zusammenarbeit mit den Grundschulen die Foto aller ersten Klassen im Landkreis.