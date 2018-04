Empfehlung - Eine Milliarde für den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft

Nordhorn. Neuer Mann in neuem Amt: Die niedersächsische Landesregierung hat im Wirtschaftsministerium erstmals einen Staatssekretär für Digitalisierung, und Stefan Muhle (CDU) hat diesen Posten seit wenigen Wochen inne. Dass die Grafschafter von ihm vor allem mehr Tempo beim Ausbau von Breitband und Mobilfunk gerade auch im ländlichen Raum erwarten, hat er am Donnerstagabend bei einem Kurzbesuch in Nordhorn erfahren. Auf Einladung der Grafschafter CDU stand Muhle Parteimitgliedern, aber auch Vertretern von Wirtschaft und Verwaltung Rede und Antwort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/eine-milliarde-fuer-den-sprung-in-die-gigabit-gesellschaft-231506.html