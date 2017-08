Einbrecher stehlen Sportschuhe und Funkgeräte

gn Nordhorn/Neuenhaus . In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in der Grafschaft offenbar besonders aktiv gewesen. Die Polizei meldete am Freitag drei Taten in der Grafschaft.

Nordhorn

Eine größere Anzahl Sportschuhe haben Unbekannte nach Polizeiangaben aus einer Lagerhalle in der Neuenhauser Straße in Nordhorn gestohlen. Die Täter drangen zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Donnerstag um 08.05 Uhr in das Gebäude ein. Wie viele Schuhe genau gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

Neuenhaus

Durch ein Fenster gelangten Einbrecher in das Gebäude einer Firma in der Reitgaarstraße in Neuenhaus. Zuvor kletterten die Täter über einen Zaun auf das Firmengelände. Sie durchsuchten mehrere Büroräume, gestohlen wurde offenbar nichts. Nach Informationen der Polizei brachen die Unbekannten zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr in das Gebäude ein.

Schüttorf

Radlader waren in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Dieben in Schüttorf. Zwischen Mittwoch um 16.30 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr brachen ebenfalls unbekannte Täter drei Radlader auf dem Gelände einer Baustelle im Heidfeld auf. Aus jedem Fahrzeug wurde jeweils ein Funkgerät gestohlen.

In allen drei Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.