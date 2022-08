Ein weiterer Corona-Todesfall in der Grafschaft Bentheim

Grafschaft 647 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung während der vergangenen Woche (25. bis 31. Juli 2022) registriert. In der Woche zuvor waren es 1058 nachgewiesene Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 185. In der vergangenen Woche waren es 184.

Der Landkreis berichtet nur noch einmal in der Woche über die Corona-Lage. Die Übersicht liefert kein vollständiges Bild der Corona-Lage. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Fälle erfasst werden - auch weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur PCR-Tests zählen in der Statistik.

Die Summe der Neuinfektionen in den Kommunen in der vergangenen Woche:

Nordhorn: 262

Bad Bentheim: 76

Schüttorf: 58

Neuenhaus: 72

Uelsen: 59

Emlichheim: 59

Wietmarschen: 61

Aktuelle Daten aus den Niederlanden finden Sie hier.