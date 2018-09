Empfehlung - Ein Stern für die „Schotten“ aus Brandlecht-Hestrup

Nordhorn „Passt das überhaupt in die Grafschaft? Kämpfen und Feiern wie die Schotten?“, fragte Renate Grzmehle am Montagabend bei der Preisverleihung des Kreiswettbewerbs um die „Sterne des Sports“ im NINO-Hochbau in Nordhorn. Die Vertreterin des Kreissportbunds gab auch gleich eine klare Antwort: „Ja!“ Mit den „Grafschafter Highland Games“ beweise die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup den Mut, etwas Neues auszuprobieren. Und dieser Mut sei belohnt worden. Die Aufmerksamkeit, die dem knapp 1000 Mitglieder zählenden Dorfverein vor den Toren der Kreisstadt zugutekam, sei in den vergangenen drei Jahren gestiegen, berichtete Renate Grzmehle. Und auch das Angebot der Spielvereinigung sei gewachsen. So setze man nicht mehr nur auf Fußball, sondern binde die Mitglieder mit einem fein durchdachten Konzept an sich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ein-stern-fuer-die-schotten-aus-brandlecht-hestrup-249794.html