Empfehlung - Ein runderneuertes Schienennetz für die Personenzüge

Nordhorn Am Freitag steuerten sie zum ersten Mal ihr künftiges Einsatzgebiet an: die neuen Personenzüge, die ab Sommer auf dem BE-Gleis zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus verkehren sollen. Samstagnachmittag stellten dann Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies und Vertreter des Herstellers „Alstom“ bei der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn die ersten beiden Triebwagen „Coradia LINT 41“ vor. Drei weitere Fahrzeuge folgen in den nächsten Monaten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ein-runderneuertes-schienennetz-fuer-die-personenzuege-277163.html