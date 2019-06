Empfehlung - Ein Plädoyer für „Gottes geliebte Gurkentruppe“

Was für ein Vertrauen! Unter diesem Motto waren sie alle da: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Amtsvorgänger Joachim Gauck, Christian Wulff und Horst Köhler. Kanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas und mindestens das halbe Bundeskabinett. Selbstredend dabei waren auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Erwin Laschet und seine Amtskollegen Winfried Kretschmann und Markus Söder. Die Liste ließe sich beliebig verlängern, denn auf dem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund hatte sich alles versammelt, was in der Politik Rang und Namen hat. Dazu die bekannten Kirchentagsmagneten von Käßmann bis Hirschhausen, Medienmenschen von Anja Reschke bis Heribert Prantl, Musiker von Adel Tawil bis Culcha Candela.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ein-plaedoyer-fuer-gottes-geliebte-gurkentruppe-304766.html