Empfehlung - Ehrliche Sterne leuchten länger

Der Grafschaft Bentheim Tourismus hat neue Sterne für Unterkunftsbetriebe vergeben. Was für Sterne, möchte man fragen? Und: Hilft die Leuchtkraft bei der Vergleichbarkeit der Hotels und Herbergen? Schließlich werden an ein Sterne-Hotel im Ballungsraum Tokio ganz andere Erwartungen gestellt als an eines in den Weiten der kanadischen Natur. Und nach welchen Kriterien werden die werbenden Sterne vergeben? Wer vergibt sie? Behält man da noch den Überblick?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ehrliche-sterne-leuchten-laenger-308667.html