Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr verliehen

Eine besondere Ehrung hatte Kreisjugendfeuerwehrwartin Anja Even von der Ortsfeuerwehr Veldhausen auf der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Grafschaft Bentheim parat. Sie verlieh Fabian Surendorf von der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Löschmeister Fabian Surendorf trat am 11. Januar 2002 in die Jugendfeuerwehr Bad Bentheim ein und nahm in seiner Jugendfeuerwehrzeit neben den üblichen Jugendfeuerwehrveranstaltungen wie dem Bundeswettbewerb, der Tag der sauberen Landschaft, Geschicklichkeitsspielen und dem Kreisjugendfeuerwehrtag auch erfolgreich an der Abnahme der Jugendflamme 1 und 2 sowie der Leistungsspange teil.

Auch zum Jugendfeuerehrmann des Jahres 2006 der Jugendfeuerwehr Bad Bentheim wurde er ernannt. Am 20. Januar 2007 wurde er als Mitglied in die aktive Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim übernommen. Seitdem fungiert er als Betreuer der Jugendfeuerwehr Bad Bentheim. Der Spaß mit sowie die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zum Thema Brandschutz lag und liegt ihm immer noch sehr am Herzen. Dies bekräftig sich durch seinen Einsatz als Brandschutzerzieher der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim für Schulen und Kindergärten, wodurch auch viele neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr Bad Bentheim gewonnen werden und wurden. Auch als Ausbilder auf Kreisebene vermittelt er sein Wissen beim Truppmann 1 – Lehrgang in Theorie und Praxis an die neuen Feuerwehrmitglieder auf Kreisebene weiter. Weiter wurde er am 27. April 2019 anlässlich des Kreisjugendfeuerwehrtag zum Schriftführer der Kreisjugendfeuerwehr gewählt. Seine Ideen für die Gestaltung von Veranstaltungen und seine freundliche Art wird bei den Kameradinnen und Kameraden sehr geschätzt, heißt es in der Begründung für die Ehrung.