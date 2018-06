Empfehlung - Ehrenamtsakademie greift Freiwilligen unter die Arme

Nordhorn Wer sich in seiner Freizeit ehrenamtlich in einem Verein engagiert, mag dieses Phänomen kennen: Aus der einen Stunde, die man pro Woche in den Dienst der guten Sache stellen will, wird schnell eine feste Aufgabe, die viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. „Das kann dazu führen, dass man bald den Spaß an der Sache verliert und in eine Blockade verfällt“, sagt Tanja Hennig vom Kreissportbund Grafschaft Bentheim und erklärt: „So weit muss es natürlich nicht kommen, wenn man sich die Frage nach der richtigen Organisation stellt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ehrenamtsakademie-greift-freiwilligen-unter-die-arme-240361.html