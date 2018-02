Empfehlung - Durch Furchen und Matsch entlang der Vechte

Nordhorn. Mühsam bahnen sich die schmalen Reifen den Weg durch den matschigen Untergrund. Friedrich Brünink hat Schwierigkeiten, auf seinem E-Bike sitzen zu bleiben, wenn er in Nordhorn an der Vechte unterwegs ist. Für Fahrräder oder E-Bikes sind die meisten Wege entlang des Flusses in der Grafschaft nicht geeignet. Und das ärgert den 67-jährigen Nordhorner: „Es ist schon ein wenig gefährlich, wenn man hier entlang fahren will. Speziell jetzt zu dieser Jahreszeit.“ Vom Kindesalter an ist Brünink auf der Fietse unterwegs. Gemeinsam mit Freunden unternimmt er regelmäßig Radtouren durch die Region. Etliche Kilometer hat der pensionierte Industriekaufmann auch entlang von Flüssen wie Ems, Mosel oder der Nahe auf seinem Drahtesel zurückgelegt. Die Strecken durch die Flusstäler sind bei Radtouristen beliebt. Bei nur wenigen Steigungen gibt es meist viel zu sehen. Ähnlich wäre es entlang der Vechte, wenn nur die schlechten Wege nicht wären. Friedrich Brünink wünscht sich deshalb einen befestigten Weg einmal durch die Grafschaft von Laar bis nach Ohne. Eine solche Radverbindung am Wasser entlang würde viele Touristen in die Grafschaft locken, ist sich der begeisterte Radfahrer sicher: „Man hat hier viele interessante Punkte, die man während dieser Tour ansteuern kann.“ Brünink denkt, dass hier ein großes Potenzial schlummert. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/durch-furchen-und-matsch-entlang-der-vechte-227361.html