Empfehlung - Duo ist seit Kindertagen in Nordhorn im Kanu unterwegs

Nordhorn. Paul Santel aus Nordhorn war erst acht Jahre alt, als er mit großem Interesse die Kanufahrer auf der Vechte in Nordhorn beobachtete. „Das will ich auch machen“, meinte der heute 14-Jährige damals zu sich selbst. Gesagt, getan! Kurze Zeit später hat er an einer Ferienpass-Aktion des Bootsclub Nordhorn teilgenommen – und dabei wurde sein Kanu-Fieber endgültig entfacht. Nach dem ersten Training meldete er sich gleich beim Verein an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/duo-ist-seit-kindertagen-in-nordhorn-im-kanu-unterwegs-202880.html