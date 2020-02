Empfehlung - Düngeverordnung: Landwirte wollen weiter kämpfen

Emlichheim/Wietmarschen Klar und energisch hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor 1500 Bauern in Wilsum darauf verwiesen, dass man sich in Deutschland viel Zeit genommen habe für die Umsetzung der Nitratrichtlinie. Jetzt sei die Zeit sehr knapp und kaum noch Hoffnung auf Veränderung. Doch das ficht Matthias Everinghoff nicht an. Für den Pressesprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“, die derzeit viele Aktionen und Demonstrationen organisiert, kommt es auch auf den Endruck an, den die CDU-Ministerin von der Großdemonstration in Wilsum mit nach Berlin nimmt. Große Versprechungen hatte er ohnehin nicht erwartet. Schließlich müsse Julia Klöckner zunächst mit Partei und Fraktion sprechen. Hoffnung auf Veränderungen in Brüssel gebe es, wenn man es schaffe, dass sich Kanzlerin Angela Merkel einschaltet und sich bei der EU für einen größeren Zeitrahmen stark mache. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/duengeverordnung-landwirte-wollen-weiter-kaempfen-342987.html