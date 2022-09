Drogenberatungsstelle sucht dringend Spenden für Möbellager

Das Möbellager der Drogenberatungsstelle (DROB) unterstützt seit vielen Jahren bedürftige Menschen im Landkreis Grafschaft Bentheim. Nun aber droht ein Engpass.

Die DROB hatte auch viele Geflüchtete bei der Ausstattung der Wohnungen geholfen. „Aufgrund der hohen Zahl an erforderlichen Auslieferungen zeigt sich in den Lagerräumen aber mittlerweile eine Leere, wie sie nur in den Jahren der Flüchtlingsbewegung aus Syrien 2015 bekannt ist. Die DROB ist daher dringend auf Sachspenden angewiesen“, berichtet der Landkreis.

Die Spenden werden in der Regel abgeholt, wo nötig, in der DROB-Holzwerkstatt wieder aufgearbeitet, und hauptsächlich an Arbeitslosengeld II- oder Sozialhilfe-Beziehende weitergegeben.

Derzeit werden dringend benötigt:

Betten,

2-3-türige Kleiderschränke,

Esstische,

Stühle,

Wohnzimmereinrichtungen

Töpfe und Pfannen,

Geschirr und Besteck.

Spenderinnen und Spender können sich telefonisch unter 05921 963901, per E-Mail unter drob@grafschaft.de oder auch persönlich in der Kistemakerstraße 5-7 in Nordhorn. „Wir vereinbaren gerne einen Termin zur Abholung bei Ihnen zu Hause“, heißt es vom Landkreis. Mit der Tätigkeit im Möbellager (Arbeitstrainingsbereich der DROB) werde Menschen ohne Erwerbstätigkeit gleichzeitig die Möglichkeit einer sinnvollen und zufriedenen Beschäftigung und Alltagsstruktur gegeben.