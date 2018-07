Drogen im Wert von 600.000 Euro beschlagnahmt

Waldseite Beamte der Bundespolizei haben Donnerstagmorgen auf der Autobahn 30 an der deutsch-niederländischen Grenze Drogen im Wert von über einer halben Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Es wurden 53 Kilogramm Amphetamin und elf Kilogramm MDMA (Grundstoff zur Herstellung von Ecstasy) beschlagnahmt. Ein 24-Jähriger Drogenschmuggler sitzt in Untersuchungshaft.

Erst Bargeld entdeckt, dann Drogen gefunden

Gegen acht Uhr morgens hatte eine Streife der Bundespolizei einen aus den Niederlanden nach Deutschland eingereisten PKW auf dem Rastplatz „Waldseite-Süd“ an der A 30 angehalten. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine höhere Summe an Bargeld bei dem 24-jährigen Beifahrer und sahen sich das Fahrzeug näher an. Bei der Durchsuchung wurden in dem Auto, an mehreren Stellen versteckte Plastikbeutel mit Amphetamin und MDMA entdeckt. „Damit endete der Schmuggel des Rauschgifts bereits an der deutsch-niederländischen Grenze“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Sowohl der 27-jährige Fahrer als auch der 24-jährige Beifahrer, beides deutsche Staatsangehörige, wurden festgenommen und zusammen mit den beschlagnahmten Drogen für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

„Eindrucksvoller Schlag gegen Drogenhandel“

„Dieser Fahndungserfolg der Bundespolizei ist ein eindrucksvoller Schlag gegen den internationalen Drogenhandel“, so Ralf Löning, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim. „Der Verkaufswert der Drogen beträgt rund 600.000 Euro.“

Die beiden Drogenkuriere wurden Donnerstagnachmittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück, einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer. Der 24-jährige Beifahrer wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der Haftbefehl gegen den 27-jährigen Fahrer des Autos wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.